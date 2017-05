Nieuws: TESO: Morrowind toont Dwarven Ruins

Door Stefan van B op 05-05-2017 om 10:26 Bron: DualShockers Vanaf 6 juni is The Elder Scrolls Online: Morrowind verkrijgbaar, een uitbreidingspakket voor deze populaire MMO waarin we de wereld van Vvardenfell opnieuw bezoeken. In onderstaande video krijgen alvast een rondleiding door de Dwarven Ruins door huurmoordenaar Naryu Virian.



