Gears of War film door Avatar schrijver

De Gears of War games zijn geliefd bij velen en de vraag is of een film ditzelfde kan bewerkstelligen. We weten al enkele jaren dat de film in de maak is, toch zijn details schaars.

Dankzij een artikel van Variety leren we weer iets meer over de film. Te lezen is dat Shane Salerno verantwoordelijk is voor het script, de man die je zou kunnen kennen van zijn werk aan Shaft, Armageddon en de vier aankomende Avatar sequels.



In 2007 kocht New Line Cinema de rechten op een Gears of War film, afgelopen oktober leerden we dat Universal Pictures deze rechten over had genomen. Dylan Clark, bekend van de Planet of the Apes reboot, is als producer aan het project verbonden. Een releasedatum voor de film is nog niet bekend.