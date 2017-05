Nieuws: Achter de schermen bij COD: WWII

Door Stefan van B op 04-05-2017 om 09:38 Bron: All Games Delta Ontwikkelaar Sledgehammer Games werkt al meer dan twee jaar aan Call of Duty: World War II. Na de onthulling van vorige week mogen ze dan ook eindelijk over de game praten. Vandaag vertellen ze dan ook over hun visie en hoe zij willen dat de speler de game beleeft in een nieuwe achter de schermen video. Tweeten



