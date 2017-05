Nieuws: Fate/Extella: The Umbral Star in Switch gameplay

Door Stefan van B op 02-05-2017 om 10:27 Bron: DualShockers Fate/Extella: The Umbral Star os een actiegame in de Fate serie. De speler krijgt in deze game controle over een 'master' die samen met geesten, zogenaamde 'servants' aan een serie gevechten begint. De game komt deze winter naar Europa. De game verscheen recentelijk al op PlayStation 4 en Vita en komt binnenkort naar de Nintendo Switch. Van deze laatste versie is vandaag een nieuwe gameplaytrailer verschenen. Tweeten



