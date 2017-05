Ontwikkelstudio Nippon Ichi Software werkt momenteel aan een nieuwe Yomawari game voor PC, PlayStation 4 en Vita. Shin Yomawari is opnieuw een minimalistische horrorervaring, ditmaal eentje waarin de jonge meisjes Yui en Haru verdwalen in een mysterieus woud. In onderstaande screenshots krijgen we eerste blik op dit duistere avontuur.