COD: MW Remasterd met stand-alone release?

Door Stefan van B op 02-05-2017 om 10:20 Bron: VG247 Activision bracht in het najaar van 2016 een remaster uit van Call of Duty 4: Modern Warfare. Er zat echter één voorwaarde aan: je kon de titel enkel verkrijgen bij aanschaf van de limited edition van Call of Duty: Infinite Warfare. Een recente vernoeming op een lijst van gameverhuur service Gamefly lijkt echter te wijzen dat je binnenkort de remaster ook op een andere wijze kan verkrijgen. Volgens deze vernoeming zou Call of Duty: Modern Warfare Remastered op 20 juni verschijnen op PlayStation 4 en 20 juli op Xbox One. Deze maand verschil zou passen in de exclusiviteitsdeal tussen Sony en Activision. Ondertussen is de verwijzing echter alweer van Gamefly verwijderd, zoals vaak gebruikelijk is bij dit soort lekken. Natuurlijk kan er sprake zijn van een foutje, maar dit ligt minder voor de hand dan een stand-alone release waar fans al maanden om vragen. We houden jullie op de hoogte van eventuele ontwikkelingen, voorlopig verwachten we een bevestiging van de stand-alone release tijdens de aankomende E3.



