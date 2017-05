Nieuws: Nog een screenshot Code Vein uitgegeven

Door Stefan van B op 01-05-2017 om 10:12 Bron: DualShockers Bandai Namco heeft vandaag nog een screenshot uitgebracht voor hun aankomende JRPG titel Code Vein. In deze screenshot zien we een Revenant zijn Blood Veil masker dragen na activatie. Dit is de laatste screenshot die uitgebracht zal worden voordat de debuuttrailer verschijnt. Deze kunnen we namelijk morgen al verwachten. Tweeten



