Input lag problemen Prey verholpen bij release

Door Stefan van B op 01-05-2017 om 10:09 Bron: DualShockers Vorige week verscheen er een Prey demo voor Xbox One en PlayStation 4. In deze demo was het eerste uur van de titel alvast te spelen, maar helaas kampt de PlayStation 4 versie met enkele problemen.



Gelukkig is Bethesda al op de hoogte van het probleem en heeft fans er zeker van gesteld dat bij de release dit probleem verholpen zal zijn. Een Bethesda Community account op NeoGAF had het volgende te zeggen over de geplande aanpassing:



quote: To get a little more technical on the update:



To address input lag, the fix within the final release in the game changes the raw input curve on the PS4 controller to be more responsive at the low end, and to tweak responsiveness to the center point on the controller (narrowing the dead zone.). The net result is faster/more responsive movement.



Bij de release op vrijdag 5 mei kunnen we constateren of deze technische aanpassingen het probleem hebben verholpen. Dan zal de game ook verschijnen op PC en Xbox One. Gamers hebben namelijk opgemerkt dat er sprake is van een hinderlijke input lag, waarbij er een vertraging optreed tussen het indrukken van een knop op je controller en de reactie van de game. Wanneer je dan bijvoorbeeld vooruit wilt lopen kost het enige tijd voor je karakter in de game ook echt vooruit loopt. Dit probleem is natuurlijk ongewenst en ter vergelijking, de Xbox One versie heeft dit probleem niet.Gelukkig is Bethesda al op de hoogte van het probleem en heeft fans er zeker van gesteld dat bij de release dit probleem verholpen zal zijn. Een Bethesda Community account op NeoGAF had het volgende te zeggen over de geplande aanpassing:Bij de release op vrijdag 5 mei kunnen we constateren of deze technische aanpassingen het probleem hebben verholpen. Dan zal de game ook verschijnen op PC en Xbox One. Tweeten



