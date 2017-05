In Nights of Azure 2: Bride of the New Moon kruipt de speler in de huid van een stel mooie meisjes die hard aan de slag moeten om hun duistere lot af te wenden. De game had origineel al uit moeten komen in februari, maar heeft nu een '2017' releasedatum en zal moeten verschijnen op PlayStation 4, PlayStation Vita en Nintendo Switch. Hieronder nieuwe screenshots en artwork van de titel.