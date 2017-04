Packshot Sunday - Deel 204 Gamed Gamekalender Mei 2017 Lost Grimoires: Stolen Kingdom Persona 5 Nieuws: Final Fantasy XIV Update besproken

Door Rene Groen op 30-04-2017 om 10:18 Bron: Dual Shockers Afgelopen februari gaf Square-Enix tijdens het FanFest in Frankfurt aan dat Final Fantasy XIV ondersteuning zou krijgen voor de PlayStation 4 Pro. Director en producer Naoki Yoshida heeft nu wat meer details vrijgegeven.



Met de uitbreiding krijgen we twee nieuwe mogelijkheden. De eerste zal de 1080p resolutie behouden en voegt hier een verbeterde framerate aan toe. De tweede draait het juist om; de framerate zal bewaard blijven, maar de resolutie is nu hoger. Wanneer je de framerate prefereert zul je een stabiele 60FPS ervaren, echter geeft Yoshida niet aan of het hier gaat om een locked framerate of niet.



Ben je een PC gamer dan kun je De ondersteuning zal tegelijkertijd verschijnen met de Stormblood uitbreiding in update 4.0. Dit betekent dat de update op 20 juni verschijnt, of mogelijk al op 16 juni wanneer de lancering van de Early Access staat gepland.Met de uitbreiding krijgen we twee nieuwe mogelijkheden. De eerste zal de 1080p resolutie behouden en voegt hier een verbeterde framerate aan toe. De tweede draait het juist om; de framerate zal bewaard blijven, maar de resolutie is nu hoger. Wanneer je de framerate prefereert zul je een stabiele 60FPS ervaren, echter geeft Yoshida niet aan of het hier gaat om een locked framerate of niet.Ben je een PC gamer dan kun je hier alvast een benchmark uitvoeren voor de nieuwe uitbreiding. Stormblood verschijnt op 20 juni exclusief op de PC en PlayStation 4 aangezien de PlayStation 3 versie geen ondersteuning meer zal krijgen. Wel kun je gratis upgraden naar de PlayStation 4 versie en hoe dat werkt lees je hier Tweeten



