World to the West pas later naar Wii U

Door Rene Groen op 30-04-2017 om 10:12 Bron: Twitter Aankomende week verschijnt World to the West op de PC, PlayStation 4 en Xbox One. Eigenlijk had ook de Nintendo Wii U in dit rijtje moeten staan, maar op het laatste moment laat ontwikkelaar Rain Games weten dat deze versie is uitgesteld.



An update on the Wii U release date for World To The West: pic.twitter.com/bBdtaOrmE3 — Rain Games (@rain_games) 28 april 2017

Als reden geven ze aan dat de Nintendo Wii U versie geoptimaliseerd moet worden. Hoewel ze een manier hebben gevonden om dit te doen hebben ze nog wel de nodige tijd nodig om dit daadwerkelijk te kunnen implementeren. Een nieuwe releasedatum is nog niet gegeven, ze hopen deze versie nu binnen enkele weken uit te kunnen brengen.



