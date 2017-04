Nieuws: Serious Sam VR met Valtos update trailer

Ontwikkelaar Croteam en uitgever Devolver Digital hebben vandaag een nieuwe update uitgebracht voor hun virtual reality titel Serious Sam VR: The Last Hope. In de Valtos update worden spelers naar een nieuwe planeet gebracht, vol met aliens om op te blazen en uiteen te knallen. In onderstaande trailer zie je de hoogtepunten van deze nieuwe update.



