Dead Space 2 & 3 nu speelbaar op Xbox One

Door Rene Groen op 28-04-2017 om 11:19 Bron: Xbox Achievements De bibliotheek met Backward Compatibility titels is almaar groeiende en vandaag heeft Microsoft wederom zes titels toegevoegd.

- Cabela's Alaskan Adventures

- Cabela's Dangerous Hunts 2013

- Cabela's Hunting Expedition

- Cabela's Survival: Shadows of Katmai

- Dead Space 2

- Dead Space 3

Naast vier Cabela's titels gaat het om Dead Space 2 en 3. De titels sluiten aan bij het origineel en Dead Space: Ignition, die reeds eerder speelbaar waren. In totaal zijn er door de zes toevoegingen nu 369 games in het Backward Compatibility programma. Tweeten



