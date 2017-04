Persona 5 The Sexy Brutale Guardians of the Galaxy Vol. 2 Late Shift Nieuws: [E3] Nintendo wederom niet met presentatie

Door Rene Groen op 28-04-2017 om 11:14 Bron: All Games Delta Eerder vandaag konden jullie lezen dat Nintendo met de New Nintendo 2DS XL op de markt komt. Helaas volgen ze dit mooie nieuws nu op met minder leuk nieuws. Nintendo heeft namelijk laten weten ook dit jaar niet met een persconferentie te komen tijdens de E3. Geheel verrassend is dit niet aangezien de laatste alweer stamt uit 2012, toch was er met de komst van de Nintendo Switch en de Nintendo 2DS XL de hoop dat ze dit nu zouden doorbreken.



De afgelopen jaren probeerde Nintendo gamers te bereiken met een Nintendo Direct, een van tevoren opgenomen video waarin ze hun nieuwe titels en plannen presenteren. De kans is groot dat ze dit bij de aankomende E3 zullen herhalen, echter bevestigen ze dit nog niet. In plaats daarvan geven ze aan hun plannen binnenkort te onthullen. Tweeten



