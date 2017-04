Nintendo verkoopt 2.74 miljoen Switch-consoles

Nintendo maakte al eerder haar Amerikaanse verkoopcijfers bekend. Hieruit bleek dat opvallend genoeg het aantal verkochte Switch exemplaren van The Legend of Zelda: Breath of the Wild het aantal verkochte exemplaren van de console oversteeg. Vandaag kunnen we kijken of dit wereldwijd ook het geval is, want Nintendo heeft haar globale verkoopcijfers namelijk bekend gemaakt.

Tussen 3 maart en 31 maart heeft Nintendo in Japan 600.000 consoles verkocht, in Noord-Amerika in totaal 1.2 miljoen exemplaren en in Europa, Australië en andere gebieden in totaal 940.000 consoles. Wereldwijd heeft de Switch dus 2.74 miljoen exemplaren verkocht in minder dan een maand.



In diezelfde periode heeft Nintendo wereldwijd 5.46 miljoen Switch games verkocht. In Japan 890.000 stuks, 2,86 miljoen in Noord-Amerika en in de andere gebieden 1.71 miljoen. The Legend of Zelda: Breath of the Wild heeft is in totaal 3,84 miljoen keer verkocht, waarvan 2.76 miljoen Switch exemplaren. Ook wereldwijd heeft Breath of the Wild dan ook meer exemplaren verkocht dan dan de Nintendo Switch zelf.