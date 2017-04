Persona 5 The Sexy Brutale Guardians of the Galaxy Vol. 2 Late Shift Nieuws: Darkseid valt Injustice 2 binnen

Door Rene Groen op 28-04-2017 om 11:10 In 1970 maakte Darkseid zijn debuut als tegenstander van Superman, maar ook in 2017 is deze schurk nog altijd actueel. Deze God maakt zijn opwachting in Injustice 2, te verschijnen op 18 mei. Tweeten



Titel: Injustice 2 Type: Game Releasedatum: 18-05-2017 Ontwikkelaar: NetherRealm Studios Uitgever: Warner Bros. Media:



