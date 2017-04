The Sexy Brutale Late Shift The Banner Saga: Complete Pack LEGO City Undercover Nieuws: Broken Age lijkt Xbox One aan te doen

Door Rene Groen op 26-04-2017 om 15:19 Ontwikkelaar Double Fine bracht in 2014 en 2015 hun episodische titel Broken Age naar de PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, iOS en Android. Het lijkt er nu op dat ook Xbox One gamers niet vergeten zullen worden. PEGI, het Europese Rating Board voor games, heeft namelijk een Xbox One versie in haar database opgenomen. De point-and-click adventure betrof de terugkeer van Tim Schafer binnen het genre, iets wat mogelijk werd door een Kickstarter op te zetten. Het beoogde doel van $400,000 werd ruimschoots overtroffen toen ze $3,45 miljoen op wisten te halen door 87.000 backers.



Onderstaand nog eens de launchtrailer om een indruk te krijgen van wat je mogelijk te wachten staat.





Titel: Broken Age Type: Game Releasedatum: 28-01-2014 Ontwikkelaar: Double Fine Productions Uitgever: Onafhankelijk Media:

