The Sexy Brutale Guardians of the Galaxy Vol. 2 Late Shift The Silver Case Nieuws: Marvel vs. Capcom: Infinite in september

Door Rene Groen op 26-04-2017 om 15:08 Lang moesten we erop wachten, maar vorig jaar werd dan eindelijk bekend dat we een nieuwe Marvel vs. Capcom mogen verwelkomen. We moeten nog even wachten alvorens we met de fighter aan de slag kunnen, gelukkig weten we nu wel wanneer de game verschijnt.



Samen met de bekendmaking van de releasedatum zijn er in beide kampen nieuwe namen bekend gemaakt, te weten:

Marvel:

Ultron

Hulk

Thor

Hawkeye

Rocket Raccoon



Capcom:

Chun-Li

Strider Hiryu

Chris Redfield Naast een normale editie van het spel verschijnt er tevens een Deluxe Edition met Character Pass voor een bedrag van $89,99. Tevens staat er een Collector's Edition gepland met diorama's van vier TriForce karakters, te weten Iron Man, Captain Marvel, Mega Man X en Chun-Li, alsmede een case met daarin zes replica's van Infinity Stones en de steelbook versie van de Deluxe Edition. Je dient wel aardig in de bundel te grijpen voor deze versie, deze kost je namelijk $199,99.



De PC, Xbox One en PlayStation 4 titel is vanaf 19 september verkrijgbaar en spelers kunnen onder andere terecht in de Story Mode waarin ze te maken krijgen met de dreiging van Ultron Sigma, zoals te zien in de trailer onder dit bericht. Verder zijn er modi als Arcade, Training en Mission en is er een nieuwe gameplay mechaniek die draait om Infinity Stones - zoals Time, Power en Space - waarmee karakters nieuwe kwaliteiten krijgen.Samen met de bekendmaking van de releasedatum zijn er in beide kampen nieuwe namen bekend gemaakt, te weten:Naast een normale editie van het spel verschijnt er tevens een Deluxe Edition met Character Pass voor een bedrag van $89,99. Tevens staat er een Collector's Edition gepland met diorama's van vier TriForce karakters, te weten Iron Man, Captain Marvel, Mega Man X en Chun-Li, alsmede een case met daarin zes replica's van Infinity Stones en de steelbook versie van de Deluxe Edition. Je dient wel aardig in de bundel te grijpen voor deze versie, deze kost je namelijk $199,99. Tweeten



Andere berichten over Marvel vs. Capcom Infinite [26-04-2017] Story Trailer Marvel vs. Capcom Infinite [05-12-2016] Captain America & Morrigan naar MvC [04-12-2016] [Upd.] Marvel vs. Capcom Infinite op komst [29-11-2016] [Upd.] Marvel vs. Capcom 4 onthulling bij PSX? 15:14 The Sexy Brutale

09:16 Voorjaarstrailer FFXII: The Zodiac Age Reacties (1) Pagina: 1 NL|MegaMika op 26-04-2017 om 15:37 [Niv: 132 / Exp: 6591] Cool, must-buy. O wacht, Capcom. Dan wacht ik wel op de all-in-one-uitvoering die over 2 jaar verschijnt

Pagina: 1

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Marvel vs. Capcom Infinite Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: Capcom Uitgever: Capcom Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum