Nieuws: Voorjaarstrailer FFXII: The Zodiac Age

Door Stefan van B op 26-04-2017 om 09:16 Square-Enix heeft een voorjaarstrailer uitgebracht voor Final Fantasy XII: The Zodiac Age, een HD release van de klassieker Final Fantasy XII. In deze trailer, waarvan de naam enkel gebaseerd is op het huidige seizoen, krijgen we meer te zien van de grafische verbeteringen in zowel cutscènes als gameplay. Tweeten



Andere berichten over Final Fantasy XII: The Zodiac Age [17-04-2017] Screenshots Final Fantasy XII: The Zodiac Age [14-04-2017] Soundtrack Trailer Final Fantasy XII: The Zodiac Age [01-02-2017] Final Fantasy XII: The Zodiac Age in juli [24-01-2017] Nieuwe beelden Final Fantasy XII: The Zodiac Age [11-10-2016] Gameplay Final Fantasy XII: The Zodiac Age [27-09-2016] Video Final Fantasy XII: The Zodiac Age [15-09-2016] Trailer Final Fantasy XII: The Zodiac Age [17-06-2016] [E3] Final Fantasy XII met gameplaybeelden [16-06-2016] [E3] Final Fantasy XII krijgt fast-forward optie [08-06-2016] Grafische vergelijkingsvideo Final Fantasy XII [06-06-2016] Final Fantasy XII krijgt PS4 Remaster 09:12 TESO: Morrowind laat ons Vivec City zien Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.