The Sexy Brutale Guardians of the Galaxy Vol. 2 Late Shift The Silver Case Review: The Sexy Brutale

Door Stefan van B op 26-04-2017 om 15:14 Bron: Gamed Intriges, moorden, geheimen en een gemaskerd bal dat nooit ten einde komt: The Sexy Brutale is een casino voor de rijken en een speelparadijs voor ons gamers. Uit een samenwerking tussen Tequila Works en Cavalier Game Studios is een indie-titel voortgekomen die ieders aandacht verdient.





Kamer voor kamer breng je The Sexy Brutale in kaart en ontrafel je de geheimen die dit morbide landhuis te bieden heeft. Centraal hierin is je zakhorloge. Met dit horloge kun je jezelf synchroniseren met klokken die door het huis verspreid zijn. Wanneer de dag opnieuw begint zul je bij de laatst gesynchroniseerde klok uitkomen. Eveneens niet geheel onbelangrijk is de mogelijkheid tot het maken van kleine tijdsprongen van vier uur vooruit, zodat je bijvoorbeeld niet de hele dag hoeft te wachten om die ene kamer af te luisteren die eerder niet was gelukt. Na het succesvol voorkomen van een moord ontvang je via het masker van deze persoon nieuwe krachten. Deze krachten zijn niet alleen nodig om nieuwe ruimten te betreden en verder te komen in het spel, ze kunnen ook gebruikt worden om in eerdere omgevingen verborgen objecten en informatie aan het hotel los te peuteren.



Wanneer deze titel je aandacht heeft laat het deze ook niet meer los. De scherp geschreven dialogen met een tikje duistere humor, de continue tijdscirkel en het ontluikende mysterie dat achter dit alles plaats vind is al reden genoeg om deze game in huis te halen. Er zijn echter twee elementen die de game naar een nog hoger niveau brengen. De stijl die is gehanteerd om het landgoed - met diverse thematische delen - en haar karakters vorm te geven is één van die elementen. Al wandelend door de gangen en kamers voel je dat hierin wordt geleefd. Je kunt de sfeer als het ware al proeven als je kijkt naar deze ontzettend charmerende puzzelgame. De jazzy-soundtrack draagt bij aan deze sfeer, verandert mee met de thema’s van het huis en is er één die niet in je CD-collectie zou misstaan.





Ik zou me minder fijne locaties kunnen voorstellen om elke dag opnieuw te beleven. Helaas komt er ook aan dit avontuur een eind, na een uur of zeven kun je de verhaallijn tot een einde hebben gebracht. De geheimen van The Sexy Brutale zijn dan echter nog lang niet allemaal ontrafeld, waardoor je met gemak nog enkele uren extra aan het speelplezier kan toevoegen. Heb je de moorden echter allemaal voorkomen, dan is er weinig reden tot opnieuw spelen. Het plezier zit namelijk in het oplossen hiervan. Uiteindelijk blijf je achter met een vraag naar meer: meer moorden om te voorkomen en meer geheimen om te ontdekken. Het avontuur van Lafcadio Boone stopt dan misschien wel op het juiste moment, op het hoogtepunt, voordat enige verveling kan toeslaan. Als priester Lafcadio Boone raak je terecht in The Sexy Brutale, een klassiek Engels landhuis dat is verbouwd tot een extravagant casino. Je bent hier niet alleen, verschillende gasten en personeelsleden bereiden zich voor op een gemaskerd bal. Helaas zullen de gasten het einde van de dag niet halen en het is aan de speler om dit onfortuinlijke einde te wijzigen. Aan het eind van de dag draait de klok weer terug en begint alles opnieuw en met de door jou opgedane kennis kun je steeds meer progressie boeken in het stopzetten van dit manische plan. De enige restrictie is dat jij als speler niet tegelijkertijd dezelfde ruimte kan betreden als gasten of personeel, de maskers weerhouden je hier van. Al spiekend door deurgaten en met een luisterend oor zul je moeten ontrafelen waar iedereen is, wat er gebeurt en wat jij kan doen om het personeel te hinderen in de uitvoering van hun zorgvuldig opgezette moordplannen.Kamer voor kamer breng je The Sexy Brutale in kaart en ontrafel je de geheimen die dit morbide landhuis te bieden heeft. Centraal hierin is je zakhorloge. Met dit horloge kun je jezelf synchroniseren met klokken die door het huis verspreid zijn. Wanneer de dag opnieuw begint zul je bij de laatst gesynchroniseerde klok uitkomen. Eveneens niet geheel onbelangrijk is de mogelijkheid tot het maken van kleine tijdsprongen van vier uur vooruit, zodat je bijvoorbeeld niet de hele dag hoeft te wachten om die ene kamer af te luisteren die eerder niet was gelukt. Na het succesvol voorkomen van een moord ontvang je via het masker van deze persoon nieuwe krachten. Deze krachten zijn niet alleen nodig om nieuwe ruimten te betreden en verder te komen in het spel, ze kunnen ook gebruikt worden om in eerdere omgevingen verborgen objecten en informatie aan het hotel los te peuteren.Wanneer deze titel je aandacht heeft laat het deze ook niet meer los. De scherp geschreven dialogen met een tikje duistere humor, de continue tijdscirkel en het ontluikende mysterie dat achter dit alles plaats vind is al reden genoeg om deze game in huis te halen. Er zijn echter twee elementen die de game naar een nog hoger niveau brengen. De stijl die is gehanteerd om het landgoed - met diverse thematische delen - en haar karakters vorm te geven is één van die elementen. Al wandelend door de gangen en kamers voel je dat hierin wordt geleefd. Je kunt de sfeer als het ware al proeven als je kijkt naar deze ontzettend charmerende puzzelgame. De jazzy-soundtrack draagt bij aan deze sfeer, verandert mee met de thema’s van het huis en is er één die niet in je CD-collectie zou misstaan.Ik zou me minder fijne locaties kunnen voorstellen om elke dag opnieuw te beleven. Helaas komt er ook aan dit avontuur een eind, na een uur of zeven kun je de verhaallijn tot een einde hebben gebracht. De geheimen van The Sexy Brutale zijn dan echter nog lang niet allemaal ontrafeld, waardoor je met gemak nog enkele uren extra aan het speelplezier kan toevoegen. Heb je de moorden echter allemaal voorkomen, dan is er weinig reden tot opnieuw spelen. Het plezier zit namelijk in het oplossen hiervan. Uiteindelijk blijf je achter met een vraag naar meer: meer moorden om te voorkomen en meer geheimen om te ontdekken. Het avontuur van Lafcadio Boone stopt dan misschien wel op het juiste moment, op het hoogtepunt, voordat enige verveling kan toeslaan. Beoordeling 90 Voor The Sexy Brutale zou ik graag mijn eigen dag opnieuw beginnen, onwetend van de morbide moordplannen en de intrigerende details van dit omgebouwde landhuis. Plan dan ook maar alvast je eigen bezoek in, want deze titel laat je niet zomaar los. Tweeten



Andere berichten over The Sexy Brutale [26-04-2017] The Sexy Brutale: Full House Edition launchtrailer [10-04-2017] The Sexy Brutale schuift Willow Blue naar voren [25-03-2017] The Sexy Brutale toont unieke karakters [21-01-2017] The Sexy Brutale verschijnt 12 april [16-08-2016] RiME ontwikkelaar met The Sexy Brutale 15:19 Broken Age lijkt Xbox One aan te doen

15:08 Marvel vs. Capcom: Infinite in september Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: The Sexy Brutale Type: Game Releasedatum: 11-04-2017 Ontwikkelaar: Tequila Works Uitgever: Onafhankelijk Media:









Meer media Artikelen Games Forum