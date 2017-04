Nieuws: Cities: Skylines ook naar PlayStation 4?

Door Stefan van B op 25-04-2017 om 09:15 Bron: Gamefront Vorige week verscheen Cities: Skylines op de Xbox One, over andere consoleversies hebben ontwikkelaar Coldwood Interactive en uitgever Koch Media niet gesproken. Toch lijkt het er nu op dat de game ook op de PlayStation 4 uitgegeven zal worden. Het Braziliaanse classification Board vermeld namelijk naast een Xbox One versie ook een PlayStation 4 versie van de titel. Een officiŽle bevestiging of ontkenning van zowel ontwikkelaar als uitgever ontbreken nog. We houden jullie op de hoogte. Tweeten



Andere berichten over Cities: Skylines [21-04-2017] Cities: Skylines nu verkrijgbaar op Xbox One [20-04-2017] Achievements Cities: Skylines [02-04-2017] Cities: Skylines op 21 april naar Xbox One [16-02-2017] Cities: Skylines komt naar de Xbox One 09:30 Achievements DiRT 4

09:09 Infinite Minigolf dit voorjaar naar consoles Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.