Charts Amerika: Switch domineert, Ghost Recon sterk

Door Joni Philips op 23-04-2017 om 11:35 Bron: NeoGAF Het Amerikaanse marktanalysebureau NPD Group schrijft maandelijks een gigantisch onderzoeksrapport over de Amerikaanse game-industrie. Het bedrijf geeft steeds een kleine, interessante samenvatting voor het algemene publiek.

01. Tom Clancy's Ghost Record: Wildlands ** (Ubisoft)

02. The Legend of Zelda: Breath of the Wild * (Nintendo)

03. Mass Effect: Andromeda ** (Electronic Arts)

04. Horizon: Zero Dawn * (Sony)

05. MLB 17: The Show * (Sony)

06. Grand Theft Auto V ** (Take-Two)

07. For Honor ** (Ubisoft)

08. NBA 2K17 (Take-Two)

09. Nier: Automata (Square Enix)

10. Call of Duty: Infinite Warfare (Activision Blizzard)

11. Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 = 4.0 Remix (Square Enix)

12. Battlefield 1 ** (Electronic Arts)

13. 1-2 Switch * (Nintendo)

14. Resident Evil 7: Biohazard (Capcom)

15. Overwatch ** (Activision Blizzard)

16. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege ** (Ubisoft)

17. Super Bomberman R * (Konami)

18. FIFA 17 ** (Electronic Arts)

19. Lego Worlds (Warner Bros)

20. Madden NFL 17 (Electronic Arts)

Op hardwaregebied was de Nintendo Switch natuurlijk ongenaakbaar. De console verkocht 31.000 exemplaren meer dan de Game Boy Advance in diens eerste maand. De console is daarmee het bestverkochte Nintendo platform ooit. De titel voor bestverkopende platform ooit mist de Switch echter nipt, het systeem kent de tweede beste lancering ooit. Er werden geen andere hardwarecijfers gegeven. De groep onthulde dat Tom Clancy's Ghost Record: Wildlands voorgaande maand de grootste omzet kende. Dit was dan ook het beste debuut ooit voor een Ghost Recon game en het tweede beste debuut ooit voor een Tom Clancy game. Enkel The Division deed beter. De tweede plaats was weggelegd voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Deze verkocht onder andere 900.000 fysieke exemplaren op de Switch. Mass Effect: Andromeda eindigde derde, goed voor het tweede beste Mass Effect debuut ooit. Op de vierde plaats komt Horizon: Zero Dawn, goed voor het beste debuut van Guerrilla ooit, tweemaal zo goed als hun voorgaande beste debuut, Killzone 2. Dat zou betekenen dat de game ongeveer 650.000 keer fysiek werd verkocht. De volledige lijst staat hieronder, waarbij de games in volgorde van omzet staan. Bij de games aangeduid met een * zijn geen digitale verkopen meegerekend, bij die aangeduid met een ** zijn alleen Steam-verkopen meegerekend.Op hardwaregebied was de Nintendo Switch natuurlijk ongenaakbaar. De console verkocht 31.000 exemplaren meer dan de Game Boy Advance in diens eerste maand. De console is daarmee het bestverkochte Nintendo platform ooit. De titel voor bestverkopende platform ooit mist de Switch echter nipt, het systeem kent de tweede beste lancering ooit. Er werden geen andere hardwarecijfers gegeven. Tweeten



Ik kan al haast niet wachten op E3-2017 !!!

Pagina: 1

