Take-Two roept halt toe aan RDR - GTA V project

Door Stefan van B op 23-04-2017 om 09:54 Bron: VG247 Het is voor veel PC gamers nog steeds een groot gemis dat ontwikkelaar Rockstar Games de succesvolle western Red Dead Redemption niet naar hun platform heeft overgezet. Een groep enthousiaste modders ging daarom aan de slag om de Red Dead Redemption kaart over te zetten op de GTA V engine, zodat PC gamers alsnog deze ruige woestenij konden ontdekken. Deze modificatie was al enkele jaren onderweg en vorige maand publiceerden ze de eerste resultaten met video's en screenshots. De complete kaart was al overgezet en diende nu nog ingevuld te gaan worden met details. Red Dead Redemption Five, zoals het project was genoemd, werd positief ontvangen op GTAForums. Helaas zijn de betrokken modders, geleid door GTAForums gebruiker Mr. Leisurewear, gecontacteerd door Take-TWo, het moederbedrijf van Rockstar Games. Naar aanleiding van deze onuitgegeven communicatie heeft het team besloten het project stop te zetten. Teleurstelling alom onder zowel modders als fans van deze modificatie.



Het is niet geheel verassend dat juist nu, met Red Dead Redemption 2 in aantocht, Take-Two besluit een dergelijk project een halt toe te roepen. Het volgt daarnaast een lijn die ook Nintendo de afgelopen periode vrij duidelijk heeft gemaakt: modificaties of projecten vanuit de community gebaseerd op hun IP's zijn niet toegestaan. Zo contacteerde Nintendo eind 2016 de ontwikkelaars van Pokťmon Uranium, een fangame waar jarenlang aan is gewerkt door een kleine groep fans, waarna het project offline werd gehaald.



Hoe staan jullie in deze discussie? Vinden jullie dat dergelijke non-profit projecten zonder moeilijkheden gecreŽerd moeten kunnen worden? Of zijn jullie het eens met de grote bedrijven die potentiŽel schade aan het merk en winstverlies zien? Tweeten



