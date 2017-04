The Silver Case The Banner Saga: Complete Pack Dragon War G15 Gaming Mouse Rain World Nieuws: BF1 Nivelle Nights gameplay getoond

Door Stefan van B op 22-04-2017 om 14:25 Bron: Gamed In juni zal DICE Battlefield 1 Premium spelers belonen met een nieuwe map: Nivelle Nights. Deze nachtelijke strijd tussen Duitse en Franse troepen was voorheen in een enkele artwork te bewonderen, nu is er echter heel wat meer gameplay naar buiten gebracht. Dit wilden wij jullie natuurlijk niet onthouden, dus geniet hieronder van een fan-made trailer van deze map. Tweeten



Titel: Battlefield 1
Type: Game
Releasedatum: 21-10-2016
Ontwikkelaar: EA Digital Illusions
Uitgever: Electronic Arts















