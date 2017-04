The Silver Case The Banner Saga: Complete Pack Dragon War G15 Gaming Mouse Rain World Nieuws: Friday the 13th verschijnt volgende maand

Door Rene Groen op 22-04-2017 om 09:56 Jason Voorhees kennen we binnen de game-industrie vooral als Mortal Kombat X karakter, binnenkort moet hij echter op eigen benen staan in Friday the 13th: The Game. We leren nu dat deze PC, Xbox One en PlayStation 4 titel vanaf 26 mei te spelen is en ze doen deze aankondiging middels onderstaande video. Tweeten



Andere berichten over Friday the 13th [13-03-2017] 'Killer'-trailer voor Friday the 13th: The Game [18-12-2016] Overleven in Friday the 13th gameplayvideo [14-10-2016] Friday the 13th uitgesteld voor singleplayer [05-09-2016] Bloederige executies in Friday the 13th [13-06-2016] [E3] Eerste gameplay voor Friday the 13th [12-06-2016] [E3] Friday the 13th in korte teaser [25-04-2016] Tweetal video's van Friday the 13th [16-11-2015] Friday the 13th met pre-alpha gameplay [12-01-2015] Jason keert terug in Friday the 13th game 09:56 Nieuwe Splatoon kaart: Starfish Mainstage

09:51 Games with Gold voor mei bekend Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Friday the 13th Type: Game Releasedatum: 26-05-2017 Ontwikkelaar: Gun Media Uitgever: Onafhankelijk Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum