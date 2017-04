Nieuws: Wat is Portal Knights?

Door Stefan van B op 22-04-2017 om 09:50 Bron: DualShockers Afgelopen week verscheen er een gratis trial op Xbox One en PlayStation 4 voor dit RPG-sandbox avontuur. Om eens duidelijk te maken wat gamers kunnen verwachten na een download van deze titel heeft ontwikkelaar Keen Games onderstaande video uitgebracht. In de game moet je tientallen willekeurig gegenereerde eilanden verkennen en de vrede herstellenin een wereld die is verscheurd door The Fracture. Tweeten



Titel: Portal Knights
Type: Game
Releasedatum: TBA 2017
Ontwikkelaar: Keen Games
Uitgever: Onafhankelijk