Nieuws: Star Citizen toont Banu aliens en schepen

Door Stefan van B op 22-04-2017 om 09:44 Bron: DualShockers Ontwikkelaar Cloud Imperium Games maakt langzaam meer bekend over het immense universum waar Star Citizen zich in zal afspelen. De game heeft al meer dan $147,000,000 aan crowdfunding binnen geharkt en kan daardoor in alle rust verder ontwikkeld worden. Middels video-updates worden we op de hoogte gehouden van de progressie en vandaag leren we dan ook meer over het Banu alienras en de schepen waarmee zij zichzelf verplaatsen. Tweeten



