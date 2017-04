Nieuws: Splatoon manga naar westen eind 2017

Door Stefan van B op 22-04-2017 om 09:39 Bron: DualShockers Deze zomer verschijnt Splatoon 2 op de Nintendo Switch, maar in Japan kunnen liefhebbers van de franchise ook al lezend zichzelf vermaken met de game. Daar loopt namelijk een een hele mangaserie gebaseerd op deze inkt-shooter.



Announcement: SPLATOON, the manga series inspired by the hit Nintendo game makes it's debut late 2017! Join the Turf War!🦑 pic.twitter.com/kmOGQJaMf7 — VIZ Media (@VIZMedia) 21 april 2017 Viz Media heeft vandaag aangekondigd dat deze mangaserie later dit jaar naar het westen zal komen. Een releasedatum voor de manga is helaas nog niet bekend gemaakt. Tweeten



