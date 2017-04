Nieuws: Micro Machines met eerste gameplay

Door Rene Groen op 20-04-2017 om 14:08 Codemasters en Koch Media hebben de eerste video vrijgegeven van Micro Machines: World Series, te verschijnen op 23 juni voor de PC, Xbox One en PlayStation 4. In de video kunnen we de eerste gameplaybeelden bekijken. Tweeten



