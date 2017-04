Nieuws: Prey met Guided Tour of Talos trailer

Door Rene Groen op 20-04-2017 om 14:08 In Prey zijn de aliens ontsnapt en hebben ze Talos I overgenomen, maar de game draait niet alleen rond het vechten tegen de invasie of een epische zoektocht naar je eigen identiteit en hoe je de mensheid zal redden – het draait ook rond het ruimtestation zelf. Talos I zit vol geheimen om te ontdekken en kan zelfs gezien worden als een dreiging op zich. Neem een rondleiding doorheen Talos I een krijg een kijkje achter de schermen van het ruimtestation in deze nieuwe video. Tweeten



Andere berichten over Prey [2017] [12-04-2017] Prey krijgt een demo op PS4 en Xbox One [05-04-2017] Prey duikt de archieven in [31-03-2017] Prey introduceert de Neuromod [29-03-2017] Spelen met je krachten in Prey video [28-03-2017] Prey in Weapon and Power Combos video [23-03-2017] Morgan Yu is onze redding in Prey trailer [16-03-2017] Prey in TranStar’s Typhon Research video [14-03-2017] Veertig minuten gameplay van Prey [07-03-2017] Prey toont spannende gameplaybeelden [23-02-2017] Prey in Mimic Madness trailer [16-02-2017] Openingsgameplay Prey [14-02-2017] Prey laat zijn omgevingen zien in screenshots [25-01-2017] [Upd.] Prey 2 verschijnt op 5 mei [02-12-2016] Eerste gameplay van Prey [18-10-2016] Prey toont duistere geschiedenis van Talos I [10-10-2016] Alternatieve gameplay trailer van Prey [12-09-2016] Alternatieve tijdslijn in Prey teaser [19-08-2016] [GC] Gameplay teaser van Prey [05-08-2016] Prey in de ruimte in eerste beelden [28-07-2016] Prey trailer vraagt: wat is Prey? [17-06-2016] [E3] 'Geen enkel element Prey 2 in Prey' [13-06-2016] [E3] Arkane Studios komt met Prey 14:08 Multiplayervideo Warhammer 40,000: Dawn of War III

14:58 Syberia 3 in launchtrailer Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.