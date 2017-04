Nieuws: Battlefront II split-screen exclusief op consoles

Door Stefan van B op 17-04-2017 om 15:10 Bron: DualShockers Ondanks de veelzijdigheid van de PC als gamingplatform is het vrijwel nooit de plaats geweest voor split-screen multiplayer. Gezien de kracht die PC's kunnen bieden is dat eigenlijk wel opvallend, desondanks zet Battelfront II deze trend helaas weer verder voort. Tijdens een Battlefront II discussiepanel op de Star Wars Celebration in Orlondo is namelijk naar voren gekomen dat split-screen gameplay in de game enkel weer mogelijk is op de PlayStation 4 en Xbox One. PC gamers moeten dus óf online óf omstebeurt spelen, iets wat mij doet denken aan mijn eigen tienerjaren waarin mijn broertje en ik het altijd moesten uitvechten om wat speeltijd te verkrijgen. Mocht je het gemist hebben, hieronder nog eens de debuuttrailer van de game die op 17 november dit jaar zal verschijnen.



Tweeten



Andere berichten over Star Wars: Battlefront II [NEW] [17-04-2017] Battlefront II krijgt eigen actiefiguur [16-04-2017] Star Wars: Battlefront 2 komt in november [12-04-2017] Star Wars Battlefront 2 trailer lekt uit [30-03-2017] Star Wars: Battlefront II onthulling op 15 april [11-05-2016] Star Wars: Battlefront krijgt sequel 15:16 Screenshots Final Fantasy XII: The Zodiac Age

15:04 Dragon Quest XI toont PS4 en 3DS versies Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.