Sony heeft vandaag naar buiten gebracht dat Everbody's Golf, of in het Japans New Minna No Golf, in Japan zal verschijnen op 31 augustus. Er zullen drie edities van de game verkrijgbaar zijn: een fysieke en digitale, maar ook een Course Collection Special Pack. Daarnaast is er ook een season pass te verkrijgen. De bekendmaking van een westerse releasedatum laat nog op zich wachten, maar tot dan kunnen we alvast genieten van wat nieuwe beelden.