Door Rene Groen op 16-04-2017 om 10:28 Gamed draait om games. De naam geeft het natuurlijk al weg. Toch zijn wij ook allemaal filmfanaten en hoewel we zeker niet ieder filmnieuwtje onder een vergrootglas gaan leggen maken we zo nu en dan een uitzondering. Zo ook vandaag, Disney heeft namelijk de eerste trailer van Star Wars: The Last Jedi vrijgegeven en deze kun je hieronder bekijken. Tweeten



Reacties (1) Pagina: 1 Gast (82.176.230.xxx) op 16-04-2017 om 10:46 Tsja, de echte filmfanaten hebben deze trailer 2 dagen geleden al bekeken natuurlijk.

