Dragon Shock Mobile

Door Stefan van B op 15-04-2017 om 14:36 Bron: Gamed Met de recente uitgave van de Nintendo Switch zou je bijna vergeten dat er nog veel meer mogelijkheden bestaan om onderweg te gamen. Natuurlijk heb je handhelds als de Nintendo 3DS en PlayStation Vita, maar er is nog iets: de smartphone. Bijna iedereen heeft wel zo’n draagbaar spelsysteem in je broekzak zitten en speciaal voor ons allemaal brengt Dragon War de Dragon Shock Mobile uit.





Het is een concept dat mij tijdens het spelen met de Dragon Shock erg heeft verrast. Waar ik net na aanschaf van mijn Galaxy S6 games als Asphalt 8 downloadde om de grafische kwaliteit te kunnen bewonderen, daar verwijderde ze ik net zo snel omdat ik het niet fijn vond om zo te gamen. Na gebruik te hebben gemaakt van de Dragon Shock laat ik ze staan. Middels bluetooth zijn smartphone en controller zo verbonden. Eenmaal in een gamepad-ondersteunend spel past de besturing zich automatisch aan en was ik aan het racen zoals mij gebruikelijk was op consoles en was ik online aan het knallen in Modern Combat 5.



Het deed mij voor het eerst de ware potentie inzien van smartphones als serieus gaming platform, de ondersteuning zal echter nog wel uitgebreid moeten worden. Op dit moment kun je in de Google Play Store nog niet sorteren op games die de Gamepad ondersteunen en ben je vaak lang met Google in de weer om meer games te vinden die aan deze vereiste voldoen. Daarnaast is de besturing niet aan te passen en is de controller redelijk waardeloos als je jezelf buiten de game bevindt. Er is dan ook nog een hoop werk aan te winkel, maar eenmaal in-game is de ervaring een stuk beter dan gebruikelijk.





Qua design doet de controller het meest denken aan de Dualshock 3, ofwel de PlayStation 3-controller. De felle kleuren zijn gebruikelijk voor Dragon War producten, maar het zwart-geel heeft zo zijn charme. De controller heeft een aangenaam gewicht en voelt al met al erg degelijk aan. Naast de controller krijg je ook een smartphonehouder meegeleverd. Deze dien je middels een draai en kliksysteem om je controller te binden, waar er vervolgens een gebruiksvriendelijke houder is met een zachte binnenkant om je smartphone veilig op zijn plaats te houden. Het installeren hiervan is even puzzelen, maar je smartphone blijft uiteindelijk stevig en veilig op zijn plek zitten. De controller is verder op te laden middels een USB kabel, waardoor je er dus overal gemakkelijk mee uit de voeten kan.



Met de Dragon Shock Mobile levert Dragon War een degelijk product voor een markt die zich nog hard aan het ontwikkelen is. De nadelen die deze controller met zich meebrengt worden niet door het apparaat zelf veroorzaakt, maar door de Android-software en Google Play Store die gamepad-ondersteuning meer zouden moeten integreren in hun systemen. Als je echter op de hoogte bent van de games die de controller ondersteunen en je deze games ook graag op een mobiel platform wil spelen, dan is de Dragon Shock Mobile geen verkeerde investering. Het blijft nog spannend hoe mobiele games zich gaan ontwikkelen, maar deze Dragon Shock geeft hoop op vooruitgang.



Titel: Dragon Shock Mobile Type: Game Releasedatum: 31-03-2017 Ontwikkelaar: Dragon War Uitgever: Dragon War Media:





