Splatoon 2 komt uit op 21 juli, nieuwe modi bekend

Door Stefan van B op 13-04-2017 om 09:58 Bron: Kotaku De paint-ball shooter Splatoon 2 zal op 21 juli verschijnen, zo is vannacht bekend gemaakt. Naast terugkerende modi uit het origineel zal er ook een coöperatieve modus zijn debuut maken. In 'Salmon Run' nemen tot vier spelers het op om telkens weer nieuwe golven vijanden te verslaan en schatten te verzamelen. Daarnaast zijn er ook een drietal nieuwe Splatoon amiibo aangekondigd: Inkling Girl, Inkling Boy en Inkling Squid.



De amiibo zullen je in staat stellen om je favoriete outfits, wapens, uitrusting en ingestelde opties te onthouden. Wanneer je naar iemand anders toegaat om op de Switch te gamen kun je dan ook met behulp van je amiibo binnen no-time je favoriete set-up verkrijgen.

It’s a scientific fact that new #Splatoon2 series amiibo figures will be released – Inkling Girl, Inkling Boy, and Inkling Squid. pic.twitter.com/q6xfpJmG24 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 12 april 2017 De amiibo zullen je in staat stellen om je favoriete outfits, wapens, uitrusting en ingestelde opties te onthouden. Wanneer je naar iemand anders toegaat om op de Switch te gamen kun je dan ook met behulp van je amiibo binnen no-time je favoriete set-up verkrijgen. Tweeten



