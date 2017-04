Yooka-Laylee FACTS Spring 2017 Snake Pass Packshot Sunday - Deel 203 Nieuws: Mario Kart 8 Deluxe in Switch bundel?

Door Rene Groen op 12-04-2017 om 17:29 Bron: Reddit Op 28 april keert een oude bekende terug. Nadat Mario Kart 8 eerder op de Nintendo Wii U verscheen is het spel vanaf deze datum ook verkrijgbaar op de Nintendo Switch. Mocht je het systeem nog niet in huis hebben dan is er mogelijk goed nieuws te melden.



In Rusland is er namelijk een bundel verschenen met daarin de hardware en de game. Nu wonen wij natuurlijk niet in Rusland en het is dan ook te hopen dat de bundel ook bij ons uitgebracht zal gaan worden, iets waar vooralsnog geen bevestiging van is. Tweeten



