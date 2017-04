Talent Not Included Rogue Stormers Wii U Virtual Console - Week 151 Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix Nieuws: Update PlayStation Store - 11/04/2017

Door Joni Philips op 12-04-2017 om 11:05 Bron: PlayStation Blog Wekelijks vult Sony Computer Entertainment Europe de PlayStation Store aan met allerlei PlayStation items. Wij overlopen nu eens de belangrijke inhoud, zoals de downloadbare games.

PlayStation 4

Horse Racing 2016 [10-04]

Yooka-Laylee [11-04]

Euro Fishing [11-04]

Styx: Master of Shadows + Styx: Shards of Darkness [11-04]

MX vs. ATV 2017 Official Track Edition [11-04]

Crawl [11-04]

Kero Blaster [11-04]

Snow Moto Racing Freedom [11-04]

Aaero [11-04]

Skyforge [11-04]

Skyforge: Aeli’s Chosen Immortal – Starter Pack [11-04]

Skyforge: Wardens of the Wasteland – Collector’s Pack [11-04]

Skyforge: Loremaster Pack [11-04]

StarBlood Arena [12-04]

Digerati Family Friendly Bundle [12-04]

Dying: Reborn Ultimate Bundle [12-04]



PlayStation 4 Demo

-



PlayStation 3

-



PlayStation 3 Demo

-



PlayStation Vita

Dying: Reborn [12-04]

A Rose in the Twilight [14-04]

Lichtspeer [11-04]

Lichtspeer – Special Edition Bundle [11-04]

Lichtspeer – Official Soundtrack [11-04]



PlayStation Vita Demo

-

De volledige inhoud kan hier bekeken worden.



11:05 Disgaea 5 met karaktervideo Reacties (1) Pagina: 1 Gast (178.84.211.xxx) op 12-04-2017 om 11:44 Horse racing, yes eindelijk..

Pagina: 1

PlayStation Store