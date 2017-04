Nieuws: Consolebeelden Dreamfall Chapters

Door Joni Philips op 12-04-2017 om 11:05 Bron: Gematsu Onder leiding van The Longest Journey-bedenker Ragnar Třrnquist ontwikkelt Red Thread Games momenteel Dreamfall Chapters, een episodisch vervolg op Dreamfall: The Longest Journey dat op 5 mei naar PlayStation 4 en Xbox One komt. Tweeten



Andere berichten over Dreamfall Chapters [14-02-2017] Dreamfall Chapters loopt vertraging op [02-12-2016] Dreamfall Chapters komt naar PS4 en One [12-06-2016] [E3] Trailer Dreamfall Chapters - Episode 5 [26-02-2015] Eerste beelden Dreamfall Chapters: Episode 2 [22-02-2015] Dreamfall Chapters Episode 2 met datum [28-10-2014] Gameplaybeelden Dreamfall Chapters [01-10-2014] Eerste Dreamfall Chapters episode in oktober [14-09-2014] Dreamfall Chapters [23-08-2014] Vijftal screenshots Dreamfall Chapters [17-08-2014] [GC] Trailer Dreamfall Chapters [16-08-2014] [GC] Dreamfall Chapters naar andere consoles? [14-08-2014] [GC] Dreamfall Chapters is console-exclusief [12-08-2014] [GC] Dreamfall Chapters naar PlayStation 4 [02-07-2014] Dreamfall Chapters komt in vijftal episodes [10-01-2014] Meer beelden Dreamfall Chapters [25-12-2013] Dreamfall Chapters met video-interview [07-03-2013] Dreamfall Chapters naar console [03-03-2013] [Upd.] Trailer Dreamfall Chapters [24-02-2013] Dreamfall Chapters met $1 miljoen [09-02-2013] Dreamfall Chapters met Kickstarter [02-11-2012] Dreamfall Chapters leeft opnieuw [16-03-2007] Funcom kiest voor MMOs wegens piraterij [02-03-2007] Nieuwe Dreamfall wordt episodisch 11:05 Disgaea 5 met karaktervideo

17:40 Uncharted: The Lost Legacy op 23 augustus Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.