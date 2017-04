Nieuws: Trailer Cladun Returns: This is Sengoku!

Door Joni Philips op 12-04-2017 om 11:05 Bron: Gematsu Ontwikkelhuis Nippon Ichi Software werkt momenteel aan Cladun Returns: This is Sengoku! voor PC, PlayStation 4 en PlayStation Vita. In 8-bit stijl doorloop je de vele kerkers waarin je vele monsters moet verslaan met je vaardigheden. De game verschijnt op 9 juni in Europa, fysiek op PlayStation 4 en digitaal op de andere platforms. Tweeten



Andere berichten over Cladun Returns: This is Sengoku! 11:05 Warriors All-Stars naar Europa

11:05 Update PlayStation Store - 11/04/2017 Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.