Nieuws: Disgaea 5 met karaktervideo

Door Joni Philips op 12-04-2017 om 11:05 Bron: Gematsu Ontwikkelhuis Nippon Ichi Software werkt momenteel aan een Switch-overzetting van de PlayStation 4-game Disgaea 5: Alliance of Vengeance inclusief alle bijbehorende downloadbare content waaronder de acht bonusscenario's en vier karakters. Tweeten



