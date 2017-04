Talent Not Included Rogue Stormers Wii U Virtual Console - Week 151 Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix Nieuws: Speel TESO deze week gratis

Door Rene Groen op 10-04-2017 om 17:59 Bron: Gamed Bethesda kondigt een Free Play Week aan voor The Elder Scrolls Online, dat morgen start en loopt tot 18 april, op PlayStation 4, Xbox One, PC en Mac. In deze week kunnen we Tamriel bezoeken, een personage uitbouwen en Delves en Dolmens veroveren.

Geen restricities: Toegang tot de volledige basisgame van The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Toegang tot de volledige basisgame van The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited Gratis Crowns: 500 Crowns om in de Crown Store te spenderen aan kostuums, unieke dieren, scrolls en meer

500 Crowns om in de Crown Store te spenderen aan kostuums, unieke dieren, scrolls en meer Bewaring van vooruitgang: Elk aangemaakt personage, gekochte Crown Packs of aangekochte Crown Store items, alsook elke vooruitgang geboekt tijdens het Free Play Weekend, zal overgedragen worden wanneer de speler de game aanschaft

Elk aangemaakt personage, gekochte Crown Packs of aangekochte Crown Store items, alsook elke vooruitgang geboekt tijdens het Free Play Weekend, zal overgedragen worden wanneer de speler de game aanschaft Probeer en koop… met korting: Gedurende de Free Play Week zal je ook kunnen genieten van korting op zowel The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited (basisgame) als The Elder Scrolls Online: Gold Edition, dat naast de basisgame ook vier grote DLC packs bevat: Imperial City, Orsinium, Thieves Guild, en The Dark Brotherhood. De Free Play Week start morgen om 19:00. Spelers moeten naar The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited navigeren via de PlayStation Store, Xbox Store of Steam en de game downloaden. Eens geďnstalleerd en een account aangemaakt, volstaat het om in te loggen en kun je meteen beginnen met spelen. De Free Play Week bevat:De Free Play Week start morgen om 19:00. Spelers moeten naar The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited navigeren via de PlayStation Store, Xbox Store of Steam en de game downloaden. Eens geďnstalleerd en een account aangemaakt, volstaat het om in te loggen en kun je meteen beginnen met spelen. Tweeten



Titel: The Elder Scrolls Online
Type: Game
Releasedatum: 04-04-2014
Ontwikkelaar: ZeniMax Online Studios
Uitgever: Bethesda Softworks















