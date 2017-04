Rogue Stormers Wii U Virtual Console - Week 151 Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix Blackwood Crossing Nieuws: EA plant 500 nieuwe banen in Montreal Studio

Door Stefan van B op 09-04-2017 om 10:51 Bron: Xbox Achievements Ontwikkelaar Electronic Arts heeft plannen naar buiten gebracht om in de toekomst 500 nieuwe banen te creëren in hun Montreal studio. Hiermee proberen zij bij te dragen aan de groei van de videogames sector in de stad, waar ook Ubisoft een groot aandeel in heeft. EA's plannen gaan verder dan enkel het werven van meer ontwikkelaars, de uitgever 'heeft de bedoeling de industrie te structureren, in het bijzonder door een infrastructuur te ontwikkelen die gedeeld kan worden met de video game community'. De totale investering die hiermee gemoeid zal gaan loopt waarschijnlijk op tot meer dan 500 miljoen dollars in het volgende decennia.



De overheid van Quebec is alvast erg blij met EA's investeringen. Ze zijn er trots op dat ze Electronic Arts een stabiel, voorspelbaar en competitief fiscaal framework kunnen bieden waarin het bedrijf voorwaarts kan treden met hun substantiële uitbreiding. De financiële minister van Quebec, Carlos Leitão wilt met deze gunstige voorwaarden Quebec als een leider in de gamesindustrie positioneren, wat er al in heeft geresulteerd dat ze internationaal bekend staan als een uitstekende regio voor de gamesindustrie. Tweeten



