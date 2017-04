Nieuws: Far Cry 4 lead designer sticht nieuwe studio

Door Stefan van B op 09-04-2017 om 10:42 Bron: DualShockers Alex Hutchinson, creative director bij Ubisoft Montreal en deels verantwoordelijk voor titels als Far Cry 4 en Assassin's Creed 3, heeft laten weten na zeven jaar de Canadese ontwikkelstudio te verlaten. Hutchinson vertrok al in februari, maar maakte afgelopen weekend zijn vertrek pas bekend en kondigde meteen aan een nieuwe studio te starten: Typhoon Games. So! I left Ubisoft after 7 years. Extremely proud of all we achieved on Far Cry and Assassins but very excited to build something new. — Alex Hutchinson (@BangBangClick) 7 april 2017

Myself, @rws360 and some other wonderful people have founded a brand new company: Typhoon Studios. — Alex Hutchinson (@BangBangClick) 7 april 2017



Veel informatie is er nog niet bekend over de studio en de games die zij willen gaan ontwikkelen. Voorlopig staat de inrichting van het kantoor nog centraal, waarbij Ikea handleidingen en koffiemachine instructies gevolgd zullen worden.



Probably won't have much to announce in the near future as we hire, build our studio, buy a coffee machine and build Ikea furniture but... — Alex Hutchinson (@BangBangClick) 7 april 2017

...we are hard at work imagining a brand new world to inflict on all of you, so stay tuned. — Alex Hutchinson (@BangBangClick) 7 april 2017 Veel informatie is er nog niet bekend over de studio en de games die zij willen gaan ontwikkelen. Voorlopig staat de inrichting van het kantoor nog centraal, waarbij Ikea handleidingen en koffiemachine instructies gevolgd zullen worden. Tweeten



Andere berichten over Far Cry 4 [08-05-2015] Far Cry 4: Complete Edition niet op Xbox One [06-05-2015] [Upd.] Far Cry 4 komt in een Complete Edition [02-03-2015] Far Cry 4: Valley of the Yetis op 10 maart [10-02-2015] Far Cry 4 Overrun DLC nu verkrijgbaar [29-01-2015] Nieuwe DLC voor Far Cry 4 beschikbaar [27-01-2015] Third-party Far Cry 4 kopieën in de ban? [13-01-2015] DLC voor Far Cry 4 uitgebracht [11-01-2015] Microsoft legt Far Cry 4 problematiek uit [19-12-2014] Dood is dood in Far Cry 4 DLC [28-11-2014] Far Cry 4 [19-11-2014] Far Cry 4 verrast piraten [18-11-2014] Season Pass trailer voor Far Cry 4 [17-11-2014] Nieuwe video's Far Cry 4 [16-11-2014] Geen competitieve multiplayer voor Far Cry 4 Map Editor [13-11-2014] Far Cry 4 met 101 trailer [11-11-2014] Far Cry 4 legt zijn kaart op tafel [09-11-2014] Specificaties voor Far Cry 4 vrijgegeven [08-11-2014] Far Cry 4 met Season Pass Trailer [05-11-2014] Far Cry 4 met Story Trailer [04-11-2014] CGI TV-reclame voor Far Cry 4 [31-10-2014] [Upd.] Far Cry 4 met multiplayer info [29-10-2014] Far Cry 4 director kiest top vijf momenten [26-10-2014] Achievements Far Cry 4 [25-10-2014] Far Cry 4 toont Midlands of Kyrat [23-10-2014] Ontdek je wilde kant met de Far Cry 4 website [21-10-2014] Season Pass voor Far Cry 4 bekend [19-10-2014] Far Cry 4 met asymmetrische multiplayervideo [18-10-2014] Far Cry 4 toont Kyrat Edition [15-10-2014] Ubisoft hoopt op 1080p in Far Cry 4 [15-10-2014] Far Cry 4 in nieuwe beelden 10:51 EA plant 500 nieuwe banen in Montreal Studio

10:38 Xbox One ondersteunt nu Dolby Atmos Audio Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.