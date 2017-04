Nieuws: Shiness: The Lightning Kingdom toont karaktertrailer

Door Stefan van B op 09-04-2017 om 10:33 Bron: Xbox Achievements De nieuwste trailer voor Shiness: The Lightning Kingdom focust op de bonte mix aan karakters die speelbaar zullen zijn in de game. Elk karakter heeft eigen unieke eigenschappen, zodat afwisselen tussen de verschillende personages resulteert in een gevarieerde gameplay. Meer over de Chado, Poky, Rosalya, Askel en Kayenne in onderstaande trailer. Tweeten



