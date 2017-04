Nieuws: Westworld actrice in The Last of Us Part II

Door Rene Groen op 08-04-2017 om 12:26 Bron: Dual Shockers Afgelopen december ging een wens van velen in ontwikkeling met de aankondiging van The Last of Us: Part II. Sindsdien werden er geen verdere details gegeven, toch leren we vandaag weer iets meer over één van de actrices.



I am embarrassingly over-excited here because I'm peaking. @Neil_Druckmann is letting me act in The Last Of Us:Part II . ❤️ pic.twitter.com/XJUXxSlue7 — shannonwoodward (@shannonwoodward) 7 april 2017 We leren namelijk dat Shannon Woodward betrokken is bij de ontwikkeling. De actrice, vooral bekend van haar rol als Elsie in de HBO serie Westworld, laar haar betrokkenheid via Twitter weten zonder hier verdere aankondigingen bij te doen. Tweeten



