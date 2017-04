Nieuws: SEGA kondigt WWE Tap Mania aan

Door Rene Groen op 08-04-2017 om 12:22 Bron: All Games Delta De worstelfederatie WWE is op gamegebied vooral bekend door de WWE 2K titels, maar met WWE SuperCard proberen ze ook op mobiel vlak indruk te maken. Om hier nog verder in uit te breiden kondigen ze in samenwerking met SEGA hun nieuwste titel WWE Tap Mania aan. Het betreft een mobiele titel voor Android en iOS die later dit jaar uitgebracht zal worden. Hoewel details nog schaars zijn draait de game om oude en huidige WWE namen die het tegen elkaar opnemen en daarmee een hoge positie op de leaderboards proberen te vergaren tijdens in-game events als WrestleMania, SummerSlam en de Royal Rumble. Verantwoordelijk voor deze free-to-play game (met in-game aankopen) is ontwikkelaar The Tap Lap. Tweeten



