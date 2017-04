Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix Blackwood Crossing Yooka-Laylee FACTS Spring 2017 Nieuws: Dishonored 2 Trial nu beschikbaar

Door Stefan van B op 07-04-2017 om 07:30

Arkane Studios en Bethesda hebben, zoals eerder deze week aangekondigd, een trial uitgebracht voor Dishonored 2 op PC, PlayStation 4 en Xbox One. In de trial kunnen spelers de eerste drie missies van de campagne spelen en zowel Emily als Corvo onder hun hoede nemen. De uitgave van de Trial gaat natuurlijk niet gepaard zonder de uitgave van een nieuwe trailer.



Titel: Dishonored 2 Type: Game Releasedatum: 11-11-2016 Ontwikkelaar: Arkane Studios Uitgever: Bethesda Softworks Media:















