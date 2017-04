Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix Blackwood Crossing Yooka-Laylee FACTS Spring 2017 Nieuws: Microsoft haalt emulators uit Windows Store

Door Stefan van B op 07-04-2017 om 07:30 Bron: VG247 Emulators zijn al jaren programma's die zich in een grijs gebied bevinden wat betreft legaliteit. De programma's kunnen namelijk oudere systemen nabootsen, waar op zich niets mis mee lijkt te zijn. Wanneer er echter games op gespeeld worden veranderd de zaak. Microsoft is één van de eerste bedrijven die hier actief maatregelen tegen neemt. Het bedrijf heeft namelijk de voorwaarden van de Windows Store gewijzigd, waardoor emulators nu niet meer via de Windows Store te verkrijgen zijn.



Onduidelijk is waarom Microsoft haar voorwaarden heeft veranderd, maar mogelijk heeft dit te maken met de geplande Creators Update. Met deze update worden Windows en Xbox Stores verder met elkaar geïntegreerd, waarmee het proces voor het uitgeven van applicaties versimpeld wordt. Het vroegtijdig tegenhouden van de uitgave van emulators voor deze update verhinderd ontwikkelaars dergelijke applicaties voor de Xbox te kunnen uitbrengen. Tweeten



