Nieuwe Zelda amiibo in aantocht?

Door Stefan van B op 07-04-2017 om 07:31 Bron: VG247 Met de lancering van The Legend of Zelda: Breath of the Wild bracht Nintendo ook meerdere amiibo uit gebaseerd op karakters uit het spel. Nintendo lijkt echter nog niet klaar te zijn met de Breath of the Wild-serie.



Dit suggereert dat er een tweede golf aan Zelda: Breath of the Wild amiiibo aankomen. Best Buy noemde de items niet bij naam, maar gaaf ze aan als 'Nintendo Switch amiibo' in de sectie 'zojuist aangekondigd'. Geruchten doen de ronde dat we hier wel eens te maken zouden kunnen hebben met een Fierce Deity figuur of Skyward Sword figuren. Er gaan namelijk beelden rond van Link die deze items in-game draagt. Een legale manier om ze vrij te spelen is er niet, maar enkele slimme techneuten hebben NFC schijven zo geschreven dat ze in-game deze outfits kunnen vrijspelen. Onderstaande afbeelding zou hiervan bewijs moeten zijn.





Hebben jullie al zin in een nieuwe ronde Zelda amiibo's of zijn jullie nog verzonken in een intense zoektocht naar de vorige set die door grote schaarste nergens in de schappen te vinden lijkt te zijn?

