Nieuws: Naruto krijgt vier-vs-vier actiegame

Door Joni Philips op 07-04-2017 om 07:30 Bron: Gematsu Ontwikkelteam Soleil van Devil's Third ontwikkelaar Valhalla Game Studios werkt momenteel voor Bandai Namco aan Naruto to Boruto: Shinobi Striker voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. De game is een vier versus vier online multiplayer actiegame waarin je dynamische ninjutsu actie krijgt voorgeschoteld. Tweeten



